По факту смерти жителя региона проводится проверка

В подмосковном городе Домодедово следователи пытаются установить причины смерти мужчины. Трагедия произошла накануне, 18 ноября, в местном фитнес-клубе.

По имеющимся данным, житель региона занимался на беговой дорожке. В какой-то момент он резко снизил свой темп и замертво рухнул вниз, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Следователи уже опросили свидетелей, а также изъяли записи с камер видеонаблюдения. В скором времени будет проведена судебно-медицинская экспертиза, которая поможет установить причины трагедии, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".