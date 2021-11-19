В Подмосковье неизвестный поджег пять автомобилей

Злоумышленнику удалось скрыться

В Московской области ищут мужчину, который поджег пять автомобилей. Инцидент произошел в жилом комплексе "Новое Пушкино".

Соответствующая новость появилась на сайте ЖК в социальной сети "ВКонтакте". Огонь объял иномарки, припаркованные у стен многоэтажки. Судя по записям видеонаблюдения, возгорание произошло не из-за технической неисправности. К этому оказался причастен неизвестный в черной одежде.

Сначала мужчина внимательно изучал парковку. Спустя некоторое время вспыхнуло пламя. Достигнув своей цели, злоумышленник скрылся с места преступления, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

У местных жителей имеется версия, что таким образом неизвестный хотел наказать автоледи – одну из владелиц сгоревшего автомобиля, за опасные маневры на дороге. 

Источник: ВКонтакте ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
новости партнеров

"Можно сказать - достали!": Лавров объяснил публикацию своей переписки по Донбассу

Киевский режим последовательно саботирует выполнение Минских соглашений

В Польше зафиксировали массовый побег граждан из Белоруссии за день

Все из них, по зявлению Погранохраны, являются оппозиционерами

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей