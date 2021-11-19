В Подмосковье неизвестный поджег пять автомобилей

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В Московской области ищут мужчину, который поджег пять автомобилей. Инцидент произошел в жилом комплексе "Новое Пушкино".
Соответствующая новость появилась на сайте ЖК в социальной сети "ВКонтакте". Огонь объял иномарки, припаркованные у стен многоэтажки. Судя по записям видеонаблюдения, возгорание произошло не из-за технической неисправности. К этому оказался причастен неизвестный в черной одежде.
Сначала мужчина внимательно изучал парковку. Спустя некоторое время вспыхнуло пламя. Достигнув своей цели, злоумышленник скрылся с места преступления, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
У местных жителей имеется версия, что таким образом неизвестный хотел наказать автоледи – одну из владелиц сгоревшего автомобиля, за опасные маневры на дороге.
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