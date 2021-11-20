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Днем 20 ноября в центре Москвы случилась крупная авария с участием четырех автомобилей. В одной из машин – BMW – находился блогер Саид Губденский, он был за рулем.
От удара мужчина вылетел на дорогу. Как сообщает Mash, машина блогера выехала на встречку и в лоб столкнулась с другим авто. Губденский умер на месте. Пассажир скончался в больнице.
Канал "112" пишет, что причиной страшного ДТП стали "шашки" на дороге и превышение скорости. Как стало известно, автомобиль BMW M4 Competition, за рулем которого был блогер, он купил всего неделю назад. Отметим, что незадолго до аварии Губденский выкладывал в соцсетях видео, как он гоняет по Москве.
Саид был известным автоблогером. У него было более 200 тысяч подписчиков на Ютуб и почти полмиллиона – в Инстаграм.
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