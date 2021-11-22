Авария с трупом в машине: подозреваемый сделал страшное признание

Авария с трупом в машине: подозреваемый сделал страшное признание
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Один из мужчин оказался виновником еще одного злодеяния

Задержанный во время аварии в Ленобласти с выпавшим из машины трупом признался и в другом преступлении. 23-летний парень рассказал, что мечал попробовать человеческое мясо и сделал это в прошлом году. Об этом сообщает "Пятый канал". 

Осенью 2020-го мужчина пошел на охоту в лес. Там он встретил случайного прохожего, и, решив, что это лучший момент, убил его. Части тела погибшиго он принес домой, отварил и съел, а оставшееся спрятал в трубе. 

Напомним, 23-летний парень был задержан после аварии на трассе "Сортавала". Автомобиль, в котором находились он и 26-летний уроженец Луганской области, врезался в отбойник. Во время ДТП открылся багажник, из которого выпал труп мужчины, а подозреваемые сбежали в лес, где их позже задержали правоохранители. 

Помимо тела человека, полицейские обнаружили в багажнике лопату. Задержанные уже рассказали, что убили человека из мести, поскольку он избил одного из них, а позже планировали избавиться от тела, но не смогли из-за произошедшей аварии. 

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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