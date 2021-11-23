Австралия и Новая Зеландия отказались спасать яхту с россиянами

Судно терпит бедствие в Индийском океане

Специальные службы Австралии и Новой Зеландии не стали выручать российскую семью с двумя детьми, которая терпит бедствие посреди Индейского океана. На яхте, совращающей кругосветное путешествие, подходят к концу запасы пресной воды. Кроме того, судну требуется ремонт.

При этом иностранные порты, как сообщает телеканал РЕН ТВ, отказываются принимать яхту "Леди Мэри" с россиянами на борту. Белее того, власти Австралии и Новой Зеландии фактически бросили семью Клочковых на произвол судьбы, не согласившись даже отправить продукты и воду на судно.

Причина отказа, озвученная властями - предположение, что россияне могут быть заражены коронавирусом. При этом они уже 11 недель находятся на самоизоляции.

Источник: РЕН ТВ ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
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