Рейс задержался на шесть часов

Тело 48-летнего гражданина Российской Федерации обнаружили на борту пассажирского лайнера, который выполнял рейс из Шарм-эш-Шейха в Самару. Об этом стало известно сегодня, 23 ноября.

Как пишут СМИ, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, тело россиянина обнаружили в туалете. По предварительным данным, смерть наступила в результате самоубийства.

"Лайф" указывает, что пассажирский лайнер совершил посадку в Каире. Там с помощью экипажа тело переместили в багаж, после чего самолет вылетел в Самару.

Исходя из данных рейса по онлайн-табло международного самарского аэропорта Курумоч, судно, владельцем которого является авиакомпания S7, должно было выполнить посадку в 23:55 по местному времени еще 22 ноября, однако задержалось на шесть часов. Самолет приземлился в 5 утра.

Родственники умершего сообщили, что у мужчины наблюдались проблемы, связанные с психикой.

Как утверждает источник, 48-летний Александар отдыхал один в Шарм-эш-Шейхе. Все было в порядке. Вместе с остальными пассажирами он сел на борт, во время набора высоты Алесандр заперся в уборной. Пятнадцать минут спустя стюардессы обнаружили его пропажу. Оказалось, что пассажир заблокировал щеколду. После того, как дверь сняли с петель, в туалете обнаружили его тело.

Очевидцы утверждают, что Александр странно себя вел во время посадки – разговаривал сам с собой, затем выпил воды и успокоился. Родные сообщили, что у него появились проблемы с психикой после аварии, которая произошла в Таиланде.

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