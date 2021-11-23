Судьба еще около 100 рабочих остается неизвестной

Под Белградом, в поселке Бубань, прогремел взрыв на фабрике по производству противоградных ракет.

По предварительной информации, в результате ЧП пострадали около 15 человек, еще двое погибли.

Полиция также перекрыла дорогу к заводу. На место происшествия уже прибыли экстренные службы. В тушении пожара задействованы 36 пожарных. Полиция также перекрыла дорогу к заводу.

Местные СМИ также сообщают, что в момент взрыва на смене находилось около 100 человек. Их судьба пока неизвестна