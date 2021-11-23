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Под Белградом, в поселке Бубань, прогремел взрыв на фабрике по производству противоградных ракет.
По предварительной информации, в результате ЧП пострадали около 15 человек, еще двое погибли.
Полиция также перекрыла дорогу к заводу. На место происшествия уже прибыли экстренные службы. В тушении пожара задействованы 36 пожарных. Полиция также перекрыла дорогу к заводу.
Местные СМИ также сообщают, что в момент взрыва на смене находилось около 100 человек. Их судьба пока неизвестна
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