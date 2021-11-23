Двое погибших и больше десяти раненых: на ракетной фабрике под Белградом прогремел взрыв

Судьба еще около 100 рабочих остается неизвестной

Под Белградом, в поселке Бубань, прогремел взрыв на фабрике по производству противоградных ракет.

По предварительной информации, в результате ЧП пострадали около 15 человек, еще двое погибли.

Полиция также перекрыла дорогу к заводу. На место происшествия уже прибыли экстренные службы. В тушении пожара задействованы 36 пожарных. Полиция также перекрыла дорогу к заводу.  

Местные СМИ также сообщают, что в момент взрыва на смене находилось около 100 человек. Их судьба пока неизвестна


Источник: Blic ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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