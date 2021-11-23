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В Сергиевом Посаде поймали подозреваемых в жестоком убийстве мужчины. Об этом сообщает региональный СК.
22-летняя девушка и 25-летний парень, которые раньше уже были судимы, устроили посиделки с 34-летним мужчиной. Однако застолье закончилось трагедией. В ходе ссоры девушка и парень нанесли своему знакомому тяжелые травмы, от которых он скончался.
Подозреваемых задержали спустя три дня после убийства. Правоохранители проводят расследование, пишет интернет-портал "Подмосковье сегодня".
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