Молодые люди ранее были судимы

В Сергиевом Посаде поймали подозреваемых в жестоком убийстве мужчины. Об этом сообщает региональный СК.

22-летняя девушка и 25-летний парень, которые раньше уже были судимы, устроили посиделки с 34-летним мужчиной. Однако застолье закончилось трагедией. В ходе ссоры девушка и парень нанесли своему знакомому тяжелые травмы, от которых он скончался.

Подозреваемых задержали спустя три дня после убийства. Правоохранители проводят расследование, пишет интернет-портал "Подмосковье сегодня".