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Пассажирский лайнер Sukhoi Superjet, принадлежащий авиакомпании Red Wings, выкатился за взлетно-посадочную полосу норильского аэропорта после приземления. Об этом заявили в Восточном межрегиональном управлении на транспорте Следственного комитета России.
Согласно приведенным данным, инцидент произошел 24 ноября. Судно выполняло рейс Челябинск-Норильск. При посадке самолет выкатился за пределы ВПП на тридцать метров, уточняет "Пятый канал".
Пострадавшие отсутствуют. Известно, что на борту судна находились 87 человек. Правоохранительные органы проводят проверку.
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