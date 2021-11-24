На борту судна было 87 человек

Пассажирский лайнер Sukhoi Superjet, принадлежащий авиакомпании Red Wings, выкатился за взлетно-посадочную полосу норильского аэропорта после приземления. Об этом заявили в Восточном межрегиональном управлении на транспорте Следственного комитета России.

Согласно приведенным данным, инцидент произошел 24 ноября. Судно выполняло рейс Челябинск-Норильск. При посадке самолет выкатился за пределы ВПП на тридцать метров, уточняет "Пятый канал".

Пострадавшие отсутствуют. Известно, что на борту судна находились 87 человек. Правоохранительные органы проводят проверку.