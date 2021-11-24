Sukhoi Superjet выкатился за посадочную полосу после приземления

На борту судна было 87 человек

Пассажирский лайнер Sukhoi Superjet, принадлежащий авиакомпании Red Wings, выкатился за взлетно-посадочную полосу норильского аэропорта после приземления. Об этом заявили в Восточном межрегиональном управлении на транспорте Следственного комитета России.

Согласно приведенным данным, инцидент произошел 24 ноября. Судно выполняло рейс Челябинск-Норильск. При посадке самолет выкатился за пределы ВПП на тридцать метров, уточняет "Пятый канал".

Пострадавшие отсутствуют. Известно, что на борту судна находились 87 человек. Правоохранительные органы проводят проверку.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

Что изменится в России с декабря: в силу вступают новые законы

Нововведения коснутся всех жителей страны

"По спискам КГБ": жители Белоруссии жалуются на массовые увольнения с госпредприятий

Работы лишаются граждане, поддержавшие оппозицию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей