За помощью к провизору обратился маленький сын пострадавшей

Работница аптеки в подмосковной Балашихе спасла жизнь женщине, у которой случился инфаркт.

Пострадавшая находилась дома вместе с маленьким сыном. В один момент ей резко стало плохо, женщина попросила ребенка вызвать ей скорую. Но боли становились сильнее, поэтому растерявшийся мальчик тут же выбежал на улицу, чтобы попросить у кого-то на помощи.

Он забежал в аптеку и попросил у провизора хоть какие-то таблетки, чтобы его маме стало легче, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня". Девушка все поняла, поэтому быстро собрала необходимые лекарства, закрыла аптеку на технический перерыв и бросилась на помощь.

Когда мама мальчика приняла их, то ей стало полегче. К этому моменту уже приехали врачи, которые оказали женщине необходимую помощь.