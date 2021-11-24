Закрыла аптеку и побежала на помощь: фармацевт спасла жизнь жительнице Подмосковья

За помощью к провизору обратился маленький сын пострадавшей

Работница аптеки в подмосковной Балашихе спасла жизнь женщине, у которой случился инфаркт. 

Пострадавшая находилась дома вместе с маленьким сыном. В один момент ей резко стало плохо, женщина попросила ребенка вызвать ей скорую. Но боли становились сильнее, поэтому растерявшийся мальчик тут же выбежал на улицу, чтобы попросить у кого-то на помощи. 

Он забежал в аптеку и попросил у провизора хоть какие-то таблетки, чтобы его маме стало легче, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня". Девушка все поняла, поэтому быстро собрала необходимые лекарства, закрыла аптеку на технический перерыв и бросилась на помощь. 

Когда мама мальчика приняла их, то ей стало полегче. К этому моменту уже приехали врачи, которые оказали женщине необходимую помощь. 

Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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