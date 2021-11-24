Уполномоченная по правам ребенка была в ужасе от произошедшего

Детский омбудсмен по Московской области Ксения Мишонова прокомментировала избиение 11-летней школьницы в Электростали. Ее слова приводит "Газета.Ru".

Мишонова рассказала, что все происходило в доме пострадавшей девочки, которая подверглась травле из-за хороших оценок. Процесс избиения семиклассницы записали на камеру, а после выложили в социальные сети, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

"Это просто караул, если честно, и больше всего потрясает, конечно же, маленький возраст. Такая жестокость в этом возрасте от девочек! Сейчас проводится проверка ПДН, с семьей и детьми работают КДН",

– подчеркнула уполномоченная по правам ребенка.

Сейчас со всеми участницами конфликта работают психологи. Проверку также начала и подмосковная Прокуратура.