В Подмосковье схватили подозреваемого в краже велосипеда

Бандит хотел поживиться за чужой счет, но был пойман

Счастливой развязкой закончилась личная трагедия 42-летнего жителя подмосковного Егорьевска. Мужчина очень горевал после того, как у него угнали велосипед. Однако бравые правоохранители быстро сумели найти преступника и вернули имущество владельцу.

Как только злоумышленник лишил россиянина полюбившегося средства передвижения, тот обратился в полицию. Сотрудники правоохранительных органов оперативно вычислили воришку. Злополучный велосипед обнаружили в руках 38-летнего местного жителя. В итоге стального коня вернули хозяину, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

К слову, недавно в Московской области поймали подозреваемых в убийстве товарища.

Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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