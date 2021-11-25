В Кузбассе произошло задымление в шахте - есть пострадавшие

40 человек доставлены в больницу

В четверг, 25 ноября, произошло ЧП в шахте "Листвяжная", которая находится в Кемеровской области. Речь идет о задымлении, заставшем врасплох работающих там горняков.

По некоторым данным, в шахте находилось 287 человек. При этом 210 горняков уже выбрались на поверхность, уточняет РИА "Новости".

40 работникам потребовалась госпитализация. Два человека находятся в тяжелом состоянии.

Стало известно об одном погибшем. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. 

Врачи осматривают всех прибывших в больницу, передает телеканал "360". Не исключено, что количество пострадавших увеличится. 

На месте ЧП работают горноспасатели. 

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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