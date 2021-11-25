Во время поисковых работ пропала группа спасателей

В четверг, 25 ноября, в шахте "Листвяжная", которая находится в Кемеровской области, произошло сильное задымление. На момент ЧП там находилось почти 300 горняков, большинству их которых удались самостоятельно выбраться на поверхность. Однако судьба более 30 человек остается неизвестной.

На месте происшествия были организованы спасательные работы. Информация о количестве пострадавших постоянно меняется. Предположительно, жертвами ЧП стали уже 11 человек. Не менее 40 горняков обратились за госпитализацией. Медики оценивают состояние некоторых из них как тяжелое.

Как сообщает "Пятый канал", во время поиска горняков пропала группа спасателей из пяти человек. По одной из версий, из-за плохой связи, они не смогли получить команду покинуть шахту. Сейчас специалисты пытаются наладить связь. Отмечается, что запас кислорода в их баллонах рассчитан на несколько часов.