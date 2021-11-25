Житель Подмосковья расправился с тремя хулиганами с помощью перцового баллончика

Нападавшим теперь грозит уголовная ответственность

Житель Павловского Посада рассказал жуткую историю, которая произошла с ним на днях. 

Долгое время между ним и его знакомым тянется конфликт. Доходило до угроз. Теперь же злопыхатели решили перейти от слов к действиям. Когда мужчина зашел в магазин, то увидел там того самого знакомого вместе с друзьями. Последний начал угрожать пострадавшему, всячески его унижать. 

"Я успел дойти до машины и схватить перцовый баллончик. Уехать не удалось, человек начал кидаться на меня, пытался ударить. Я применил баллончик в его сторону, агрессор упал", 

– поделился участник драки. 

Уехать не удавалось, потому что подруга нападавших забрала ключи, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня". Спастись помог перцовый баллончик. После этого мужчина забрал ключи и поехал в ближайшее отделение полиции. 

Член Московской областной коллегии адвокатов Денис Ротай заявил, что хулиганам может грозить уголовная ответственность. 

Источник: "Вконтакте" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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