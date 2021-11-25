В Подмосковье школьник едва не отравился сосиской в тесте с плесенью

Выпечку купили в одной из булочных Серпухова

Возмущенная жительница Подмосковья поделилась историей, которая произошла с ней и ее сыном на днях. 

Женщина купила в одной из булочных сосиску в тесте, чтобы угостить ребенка. Когда семья добралась до дома, то мальчик разломил выпечку и уже собирался отправить ее в рот, но бдительная мать заметила, что сосиска вся покрыта плесенью, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня"

"Это же ужас! А какие последствия могли бы быть?"

– негодовала жительница Серпухова. 

Благо, избежать серьезного отравления удалось избежать. 

Источник: "Подмосковье сегодня" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

Россия оставит Украину без электроэнергии

Москва не планирует осуществлять поставки в Незалежную

США нанесли удар по Эрдогану из-за контактов с Россией – эксперты

Анкаре пришлось расплачиваться за самостоятельность

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей