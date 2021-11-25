В Подмосковье школьник едва не отравился сосиской в тесте с плесенью

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Возмущенная жительница Подмосковья поделилась историей, которая произошла с ней и ее сыном на днях.
Женщина купила в одной из булочных сосиску в тесте, чтобы угостить ребенка. Когда семья добралась до дома, то мальчик разломил выпечку и уже собирался отправить ее в рот, но бдительная мать заметила, что сосиска вся покрыта плесенью, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
"Это же ужас! А какие последствия могли бы быть?"
– негодовала жительница Серпухова.
Благо, избежать серьезного отравления удалось избежать.
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