Злоумышленница успела потратить около 20 тысяч рублей

В Шаховском округе женщина украла с банковской карты своей знакомой большую сумму денег.

Пострадавшая обратилась в полицию, заявив, что с ее карты пропало более 20 тысяч рублей. Сотрудникам правоохранительных органов удалось выяснить, что когда женщина была в гостях у своей подруги, выронила карточку, не заметив этого.

Злоумышленница о находке сообщать не стала, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня". Она сняла денежные средства и потратила их на свои нужды.

Часть суммы вернуть все-таки удалось. В отношении воровки возбуждено уголовное дело.