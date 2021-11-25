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В Шаховском округе женщина украла с банковской карты своей знакомой большую сумму денег.
Пострадавшая обратилась в полицию, заявив, что с ее карты пропало более 20 тысяч рублей. Сотрудникам правоохранительных органов удалось выяснить, что когда женщина была в гостях у своей подруги, выронила карточку, не заметив этого.
Злоумышленница о находке сообщать не стала, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня". Она сняла денежные средства и потратила их на свои нужды.
Часть суммы вернуть все-таки удалось. В отношении воровки возбуждено уголовное дело.
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