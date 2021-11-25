Жительница Подмосковья украла деньги с карты своей знакомой

Злоумышленница успела потратить около 20 тысяч рублей

В Шаховском округе женщина украла с банковской карты своей знакомой большую сумму денег. 

Пострадавшая обратилась в полицию, заявив, что с ее карты пропало более 20 тысяч рублей. Сотрудникам правоохранительных органов удалось выяснить, что когда женщина была в гостях у своей подруги, выронила карточку, не заметив этого. 

Злоумышленница о находке сообщать не стала, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня". Она сняла денежные средства и потратила их на свои нужды. 

Часть суммы вернуть все-таки удалось. В отношении воровки возбуждено уголовное дело. 

Источник: ГУ МВД по Московской области ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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