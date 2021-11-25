Сначала была какая-то искра, за которой последовал взрыв метана

Взрыв метана мог стать причиной трагедии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области. О предварительных выводах специалистов сообщил замгенпрокурора РФ Дмитрий Демешин.

"Скорее всего, это был метановый взрыв, обусловленный тем, что была какая-то искра, которая повлекла за собой взрыв и динамический удар. Он травмировал людей, которые не смогли выбраться", – цитирует РИА "Новости" представителя Генпрокуратуры.

Демешин добавил, что для расследования причин ЧП на место трагедии из Москвы прибыли сотрудники Следственного комитета РФ.

Напомним, утром в четверг, 25 ноября, на "Листвяжной" в забое возник пожар. В этот момент под землей находились около 300 рабочих, из которых пострадали 43 человека: четверо из них в тяжелом состоянии, 39 – легкой и средней тяжести. Сообщалось, что 11 человек погибли. Позднее в шахте обнаружили тела трех спасателей, с которыми ранее была потеряна связь.

До сих пор неизвестна судьба 30 шахтеров.

