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Взрыв метана мог стать причиной трагедии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области. О предварительных выводах специалистов сообщил замгенпрокурора РФ Дмитрий Демешин.
"Скорее всего, это был метановый взрыв, обусловленный тем, что была какая-то искра, которая повлекла за собой взрыв и динамический удар. Он травмировал людей, которые не смогли выбраться", – цитирует РИА "Новости" представителя Генпрокуратуры.
Демешин добавил, что для расследования причин ЧП на место трагедии из Москвы прибыли сотрудники Следственного комитета РФ.
Напомним, утром в четверг, 25 ноября, на "Листвяжной" в забое возник пожар. В этот момент под землей находились около 300 рабочих, из которых пострадали 43 человека: четверо из них в тяжелом состоянии, 39 – легкой и средней тяжести. Сообщалось, что 11 человек погибли. Позднее в шахте обнаружили тела трех спасателей, с которыми ранее была потеряна связь.
До сих пор неизвестна судьба 30 шахтеров.
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