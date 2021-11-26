В результате ЧП в шахте "Листвяжная" погибли 52 человека

О судьбе еще 35 шахтеров ничего не известно

Количество погибших в результате ЧП на шахте "Листвяжная" возросло до 52. Об этом сообщил командир кемеровского отряда горных спасателей Юрий Ше.

Напомним, взрыв на шахте произошел 25 ноября. На тот момент под землей находились 285 человек. Многих из них удалось вытащить на поверхность.

Жертвами трагедии стали 46 горняков и шесть спасателей, которые попытались оказать помощь пострадавшим, передает РИА "Новости".

Около 50 шахтеров получили травмы различной степени тяжести, пишет РИА ФАН

На данный момент 38 человек находятся в больницах Кемеровской области, 13 уже прошли обследование. О судьбе еще 35 шахтеров ничего не известно. 

Ранее появилась информация, что во время поисковых работ пропала группа спасателей. 

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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