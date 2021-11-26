На кузбасской шахте произошел пожар еще за несколько дней до ЧП - жена погибшего

На кузбасской шахте произошел пожар еще за несколько дней до ЧП - жена погибшего
Фото: Kemerovo Region Government/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Работники справились с возгоранием собственными силами

Супруга Бориса Пиялкина, погибшего на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, поведала о пожаре, который произошел десятью днями ранее за день до трагедии.

Напомним, 25 ноября на "Листвяжной", по предварительным данным, произошел взрыв метана, который привел к сильному задымлению. Под землей находились 285 человек. Большинство удалось вывести, отправленные на помощь остальным горноспасатели были позднее отозваны по причине угрозы взрыва. В настоящее время известно о 52 погибших. 49 человек находятся в больницах. С 26 по 28 ноября в Кемеровской области объявлен траур.

Супруга погибшего поведала журналистам, что повышенный уровень метана наблюдается в шахте довольно давно – всем об этом прекрасно известно. 15 числа шахтеры сами принялись тушить пожар. А несколько дней спустя мужа, который был руководителем звена, не стало. До этого Роспотребнадзор, утверждает женщина, уже проводил в шахте проверку. Действовавшие датчики метана постоянно фиксировали повышенный уровень природного газа – горняки мочили их водой, чтобы приборы не пищали, и работали дальше.

У погибшего был тридцатилетний стаж работы, указала она. А работники, которые каждый день спускались на забой, понимали, что могут погибнуть в любой момент.

СМИ также утверждают, что один из погибших горняков многократно жаловался на нарушения техники безопасности в забое. Вентиляция работала нестабильно, а до трагедии в шахте произошло задымление, пишет "Пятый канал".

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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