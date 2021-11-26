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В кузбасской шахте "Листвяжная", где накануне, 25 ноября, произошла трагедия нашли живого горняка. Об этом сообщили в МЧС.
Шахтера отправили к врачам. О его состоянии пока ничего неизвестно.
Однако позже стало известно, что живым нашли спасателя, а не шахтера.
Напомним, на шахте в Кемеровской области в четверг произошло задымление. Под землей находились 285 человек. Большую часть рабочих удалось вывести на поверхность. За теми, кто остался в шахте, отправились спасатели. К сожалению, в итоге погибли 46 горняков и 6 спасателей из-за взрыва метана.
В больницах остаются 49 человек.
Вдова одного из скончавшихся шахтеров рассказала, что за несколько дней до трагедии там произошел пожар.
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