Горняка отвезли в больницу

В кузбасской шахте "Листвяжная", где накануне, 25 ноября, произошла трагедия нашли живого горняка. Об этом сообщили в МЧС.

Шахтера отправили к врачам. О его состоянии пока ничего неизвестно.

Однако позже стало известно, что живым нашли спасателя, а не шахтера.

Напомним, на шахте в Кемеровской области в четверг произошло задымление. Под землей находились 285 человек. Большую часть рабочих удалось вывести на поверхность. За теми, кто остался в шахте, отправились спасатели. К сожалению, в итоге погибли 46 горняков и 6 спасателей из-за взрыва метана.

В больницах остаются 49 человек.

Вдова одного из скончавшихся шахтеров рассказала, что за несколько дней до трагедии там произошел пожар.