Воздушное судно направлялось в Китай

В Москве приземлился самолет с министром иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом на борту. Изначально судно летело в Китай, однако из-за технических неполадок оно было вынуждено изменить направление.

Самолет совершил экстренную посадку в "Домодедово". В МИД Швейцарии уже прокомментировали этот инцидент, сообщает РИА "Новости". По словам представителей ведомства, никакой угрозы для находящихся на борту не было.

Изначально Швейцария рассматривала вариант, при котором Кассис все-таки улетит в Китай. Однако министр не сможет продолжить поездку. Точные причины, почему было принято такое решение, не уточняются.

"К сожалению, в настоящий момент невозможно продолжить путешествие в Китай. Поэтому сегодня федеральный советник Иньяцио Кассис вернется из Москвы в Швейцарию",

– сообщается в официальном "Твиттере" министерства.

У министра была запланирована встреча с главой внешнеполитического ведомства Китая. Она должна была состояться в субботу, 27 ноября. Стороны хотели обсудить развитие двусторонних контактов в условиях пандемии COVID-19, права человека и ситуацию на мировой арене в целом.