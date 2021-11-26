Экстренно приземлившийся в Москве министр Швейцарии не смог продолжить поездку

Экстренно приземлившийся в Москве министр Швейцарии не смог продолжить поездку
Фото: Thomas Imo / photothek.de via www. / www.globallookpress.com
Воздушное судно направлялось в Китай

В Москве приземлился самолет с министром иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом на борту. Изначально судно летело в Китай, однако из-за технических неполадок оно было вынуждено изменить направление.  

Самолет совершил экстренную посадку в "Домодедово". В МИД Швейцарии уже прокомментировали этот инцидент, сообщает РИА "Новости". По словам представителей ведомства, никакой угрозы для находящихся на борту не было. 

Изначально Швейцария рассматривала вариант, при котором Кассис все-таки улетит в Китай. Однако министр не сможет продолжить поездку. Точные причины, почему было принято такое решение, не уточняются.  

"К сожалению, в настоящий момент невозможно продолжить путешествие в Китай. Поэтому сегодня федеральный советник Иньяцио Кассис вернется из Москвы в Швейцарию", 

сообщается в официальном "Твиттере" министерства. 

У министра была запланирована встреча с главой внешнеполитического ведомства Китая. Она должна была состояться в субботу, 27 ноября. Стороны хотели обсудить развитие двусторонних контактов в условиях пандемии COVID-19, права человека и ситуацию на мировой арене в целом.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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