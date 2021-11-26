Следствие будет просить суд об аресте

Фигурантам дела об чудовищной аварии на шахте "Листвяжная" были предъявлены обвинения.

В ЧП обвиняются директор шахты Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молостов, начальник участка Сергей Герасименко, а также главные инспекторы Беловского территориального отдела Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин.

Первым трем инкриминируется нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, которое привело к смерти двух и более лиц. Винокуров и Семыкин обвиняются в "халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц", пишет "МИР 24".

С СК также добавили, то будут просить суд арестовать фигурантов дела.

Напомним, что в результате взрыва на шахте "Листвяжная" погибли 52 человека.