Пятерым фигурантам дела о ЧП на шахте "Листвяжная" предъявили обвинения

Следствие будет просить суд об аресте

Фигурантам дела об чудовищной аварии на шахте "Листвяжная" были предъявлены обвинения. 

В ЧП обвиняются директор шахты Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молостов, начальник участка Сергей Герасименко, а также главные инспекторы Беловского территориального отдела Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин. 

Первым трем инкриминируется нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, которое привело к смерти двух и более лиц. Винокуров и Семыкин обвиняются в "халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц", пишет "МИР 24"

С СК также добавили, то будут просить суд арестовать фигурантов дела. 

Напомним, что в результате взрыва на шахте "Листвяжная" погибли 52 человека. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

Варшава и Лондон задумали новые санкции против Москвы и Минска

Антироссийски настроенные политики намерены продолжить давление на нашу страну

Попытка Лукашенко шантажировать Евросоюз провалилась - эксперт

Глава Белоруссии закрепил себя в качестве "террориста"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей