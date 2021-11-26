Перекрывшая соседям подачу тепла жительница Подмосковья пойдет под суд

Правоохранители уже завели уголовное дело на злоумышленницу

Скандальный инцидент произошел в подмосковном Королеве. Там одна из местных жительниц решила установить в своей квартире вентиль на трубу отопления. В итоге соседи женщины вынуждены были мерзнуть в своих жилищах.

Первым затрубил тревогу представитель управляющей компании, сотрудники которой не смогли попасть в квартиру к женщине для осмотра приборов отопления. Специалисты хотели выяснить, почему в 16 квартирах нет тепла.

В итоге оказалось, что злоумышленница намеренно перекрыла отопление. В деталях произошедшего разбираются сотрудники правоохранительных органов, уже заведено уголовное дело, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Кстати, недавно жительница Московской области украла деньги с карты своей знакомой.

Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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