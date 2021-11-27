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На заводе по производству боеприпасов имени Свердлова в нижегородском Дзержинске произошло ЧП. Там, утром, 27 ноября, сработала пожарная сигнализация. Затем были слышны взрывы, поведали в МЧС.
На заводе могут быть взрывчатые вещества. Известно о том, что в результате ЧП пострадали два человека.
Как пишет телеграм-канал Mash, ЧП случилось в цехе по производству и регенерации ацетона. Здание, по предварительным данным, частично обрушилось. Сейчас спасатели тушат пожар.
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