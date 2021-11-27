В Дзержинске на заводе по производству боеприпасов прогремели взрывы

Есть пострадавшие

На заводе по производству боеприпасов имени Свердлова в нижегородском Дзержинске произошло ЧП. Там, утром, 27 ноября, сработала пожарная сигнализация. Затем были слышны взрывы, поведали в МЧС.

На заводе могут быть взрывчатые вещества. Известно о том, что в результате ЧП пострадали два человека. 

Как пишет телеграм-канал Mash, ЧП случилось в цехе по производству и регенерации ацетона. Здание, по предварительным данным, частично обрушилось. Сейчас спасатели тушат пожар. 

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость332118
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Здание обрушилось и два человека пострадали ? Чудеса в стране чудес !
Гость332118
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Ватники про свои трагедии три слова . Зато если что то случится в Европе а еще лучше в Украине, вот где радости у расеянских дебил . Про шахту ни слова! Зачем ? Что там у хохлов?
Гость332271
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Иногда посматриваю хохляцкие каналы,так вот: Украинские телеканалы ОЧЕНЬ любят смаковать такие новости из России.Даже когда в РФ были лесные пожары,в украинских новостях писали заглавие-"Гори,гори ясно,чтобы не погасло".То же самое про взрыв в шахте с погибшими.Как они в своих новостях только не называют эту трагедию,выражая радость по этому поводу.И главное-ихние телеведущие желают России побольше таких трагедий.А если какие-либо катаклизмы/бедствия происходят в Крыму-у них там вообще счастье неописуемое,а если еще и с нашими военными,да...Просто жутко смотреть,как они там этому радуются.
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