Погранкомитет РБ отчитался о действиях силовиков соседней страны

Несмотря на то, что Минск разместил беженцев в логистическом центре, ситуация на границе с ЕС остается напряженной. Миграционный кризис еще далек от разрешения. А в СМИ то и дело появляются все новые чудовищные истории. Так, 28 ноября стало известно о смерти молодого человека. В Белоруссии заявили, что Литва выбросила на границу тело мертвого мигранта лет 30. Сообщается, что скончавшийся беженец был избит.

Несчастного обнаружили около пограничной заставы "Видзы" Полоцкого пограничного отряда.

Следователи начали проверку по факту смерти человека и уже опрашивают местных жителей.

СК РБ также рассказал, что около места, где нашли мигранта, была одежда и еда. Узнать личность погибшего пока не представляется возможным, так как при нем не было никаких документов.

Напомним, в ноябре разгорелся миграционный кризис на границе Белоруссии с Польшей, Литвой и Латвией. Беженцы массово пытались прорваться на территорию ЕС. Запад обвинил президента Белоруссии Александра Лукашенко в создании хаоса на границе. В свою очередь, Батька отмечал, что Европа сама виновата. Глава РБ говорил о том, что из-за рестрикций у Минска нет возможности помочь беженцам.