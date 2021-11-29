Число пострадавших из-за ЧП на шахте "Листвяжная" превысило 90

Почти треть госпитализированных - горноспасатели

Число пострадавших при взрывах на "Листвяжной" выросло до 92. Об этом сообщает РИА "Новости". 

Среди получивших травмы не только работники самой шахты, но и 35 сотрудников МЧС, уточняет телеканал "360". На поверхность также подняли тела 11 погибших – трех горноспасателей и восьмерых шахтеров.  

Ранее стало известно, что пятерым фигурантам дела о ЧП на шахте "Листвяжная" предъявили обвинения. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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