Почти треть госпитализированных - горноспасатели

Число пострадавших при взрывах на "Листвяжной" выросло до 92. Об этом сообщает РИА "Новости".

Среди получивших травмы не только работники самой шахты, но и 35 сотрудников МЧС, уточняет телеканал "360". На поверхность также подняли тела 11 погибших – трех горноспасателей и восьмерых шахтеров.

Ранее стало известно, что пятерым фигурантам дела о ЧП на шахте "Листвяжная" предъявили обвинения.