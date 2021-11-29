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Число пострадавших при взрывах на "Листвяжной" выросло до 92. Об этом сообщает РИА "Новости".
Среди получивших травмы не только работники самой шахты, но и 35 сотрудников МЧС, уточняет телеканал "360". На поверхность также подняли тела 11 погибших – трех горноспасателей и восьмерых шахтеров.
Ранее стало известно, что пятерым фигурантам дела о ЧП на шахте "Листвяжная" предъявили обвинения.
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