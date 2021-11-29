Есть пострадавшие: на украинской ТЭС прогремел взрыв

Есть пострадавшие: на украинской ТЭС прогремел взрыв
Фото: Dmytro Smolyenkoukrinform / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Один из энергоблоков был выведен из строя

На Бурштынской тепловой электростанции прогремел взрыв. В результате аварии на предприятии, расположенном в Ивано-Франковской области, пострадали по меньшей мере пять человек. 

Как сообщили в пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС, на котле седьмого энергоблока состоялась разгерметизация экранной трубы. Поломка привела к выбросу газа и паров из топки котла. 

Ожоги получили для сотрудника ТЭС. Их госпитализировали. По другой информации. в результате ЧП пострадали пять человек. Эта информация уточняется. О том, что привело к аварии, также не сообщается. Известно лишь, что накануне вечером спасатели получили звонок от диспетчера скорой помощи, который и сообщил о взрыве на БуТЭС. 

Седьмой энергоблок был временно выведен из строя. Вместо этого был введен в эксплуатацию четвертый энергоблок. Авария никак не заморозила работу электростанции. 

Ранее сообщалось, что на Украине "встали" почти все электростанции из-за нехватки угля. Как оказалось, на данный момент ТЭС загружены только на 10% – из 23 энергоблоков нагрузку несут лишь три. 

Источник: Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость332271
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Да,беда однако.Если уже ТЭС взрываются,значит на очереди АЭС.Тем более,раз их эксплуатируют с американским ядерным топливом,совершенно не подходящим для советских реакторов(кто не в курсе-укры сейчас пихают американские четырехгранные топливные сборки в реактор,предназначенный для российских шестигранных).
крым наш
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Мы не будем глумиться,как хохлы над россиянами!
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