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На Бурштынской тепловой электростанции прогремел взрыв. В результате аварии на предприятии, расположенном в Ивано-Франковской области, пострадали по меньшей мере пять человек.
Как сообщили в пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС, на котле седьмого энергоблока состоялась разгерметизация экранной трубы. Поломка привела к выбросу газа и паров из топки котла.
Ожоги получили для сотрудника ТЭС. Их госпитализировали. По другой информации. в результате ЧП пострадали пять человек. Эта информация уточняется. О том, что привело к аварии, также не сообщается. Известно лишь, что накануне вечером спасатели получили звонок от диспетчера скорой помощи, который и сообщил о взрыве на БуТЭС.
Седьмой энергоблок был временно выведен из строя. Вместо этого был введен в эксплуатацию четвертый энергоблок. Авария никак не заморозила работу электростанции.
Ранее сообщалось, что на Украине "встали" почти все электростанции из-за нехватки угля. Как оказалось, на данный момент ТЭС загружены только на 10% – из 23 энергоблоков нагрузку несут лишь три.
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