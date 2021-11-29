Один из энергоблоков был выведен из строя

На Бурштынской тепловой электростанции прогремел взрыв. В результате аварии на предприятии, расположенном в Ивано-Франковской области, пострадали по меньшей мере пять человек.

Как сообщили в пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС, на котле седьмого энергоблока состоялась разгерметизация экранной трубы. Поломка привела к выбросу газа и паров из топки котла.

Ожоги получили для сотрудника ТЭС. Их госпитализировали. По другой информации. в результате ЧП пострадали пять человек. Эта информация уточняется. О том, что привело к аварии, также не сообщается. Известно лишь, что накануне вечером спасатели получили звонок от диспетчера скорой помощи, который и сообщил о взрыве на БуТЭС.

Седьмой энергоблок был временно выведен из строя. Вместо этого был введен в эксплуатацию четвертый энергоблок. Авария никак не заморозила работу электростанции.

Ранее сообщалось, что на Украине "встали" почти все электростанции из-за нехватки угля. Как оказалось, на данный момент ТЭС загружены только на 10% – из 23 энергоблоков нагрузку несут лишь три.