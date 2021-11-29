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В результате лобового столкновения автобуса с легковым автомобилем погибли два человека. ДТП произошло в Раменском округе Московской области.
Как сообщает "Интерфакс", погибшие ехали в легковушке. Еще два человека получили травмы различной степени тяжести.
Пострадавших госпитализировали, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Обстоятельства произошедшего неизвестны.
Ранее появилась информация о том, что подмосковные врачи спасли попавшую в страшную аварию женщину.
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