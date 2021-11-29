В Подмосковье на пешеходном переходе сбили молодую девушку

Пострадавшая находится в больнице

Несколько дней назад в подмосковных Мытищах произошел страшный инцидент. Автомобиль сбил местную жительницу, которая шла по пешеходному переходу.

Новость появилась в сообществе "Подслушано | Мытищи" в социальной сети "ВКонтакте". Девушка, которая является подругой или родственницей пострадавшей, сообщила о том, что она ищет свидетелей случившегося.

В комментариях одна из местных жительниц написала, что видела последствия ДТП. По ее словам, молодая девушка плакала из-за сильной боли в районе спины и не могла самостоятельно встать.

На данный момент пострадавшая находится в больнице. У нее диагностировали ушиб позвоночника и черепно-мозговую травму. По некоторым данным, девушка потеряла память, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".  

Источник: ВКонтакте ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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