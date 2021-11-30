Точное число жертв уточняется

Военный вертолет государственной пограничной службы потерпел крушение на полигоне в Азербайджане.

Как сообщает РИА "Новости", есть погибшие и раненые. Точное пострадавших в результате ЧП пока неизвестно.

В госпогранслужбе Азербайджана уточнили, что это произошло в 10:40 по местному времени. Вертолет участвовал в учебных полетах в Хызинском районе, уточняет телеканал "360".

Сейчас на месте крушения работают представители ГПС и прокуратуры.