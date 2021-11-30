В Азербайджане разбился военный вертолет: есть погибшие

Точное число жертв уточняется

Военный вертолет государственной пограничной службы потерпел крушение на полигоне в Азербайджане. 

Как сообщает РИА "Новости", есть погибшие и раненые. Точное пострадавших в результате ЧП пока неизвестно. 

В госпогранслужбе Азербайджана уточнили, что это произошло в 10:40 по местному времени. Вертолет участвовал в учебных полетах в Хызинском районе, уточняет телеканал "360"

Сейчас на месте крушения работают представители ГПС и прокуратуры. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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