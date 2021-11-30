Неприятность случилась на Запорожской станции

Сегодня, 30 ноября, из украинского государства пришли тревожные новости. Там рассказали о серьезных проблемах со вторым энергетическим блоком Запорожской АЭС. По неизвестным причинам оборудование отключилось во время проведения испытательных работ.



О досадном происшествии рассказали в пресс-центре станции. Сообщается, что на энергоблоке были проведены плановые ремонтные работы. Через два часа свежеотремонтированный блок стали подключать к энергетической системе. Однако в какой-то момент включилась электрическая защита, и произошло аварийное завершение работы энергоблока.

Таким образом, высокотехнологичное оборудование вышло из строя, а профильные инженеры остались гадать, что же послужило причиной неполадки. В пресс-службе сообщили, что инцидент произошел примерно в 7 утра по московскому времени.

Также отмечается, что сейчас бесперебойно функционируют пять энергетических блоков Запорожской атомной электростанции. Пока нареканий к работе основной техники нет. Представители станции отдельно отметили, что никаких проблем с радиационным фоном на территории, прилегающей к предприятию, нет.

К слову, недавно на Украине покусились на российские АЭС. Там заявили, что при необходимости могут ударить по атомным электростанциям, расположенным в Курске и Смоленске.