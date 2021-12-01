В Мюнхене взорвалась авиабомба времен Второй мировой войны

Пострадали три человека

Возле железнодорожного вокзала в немецком городе Мюнхен прогремел взрыв. Об этом сообщает CNN.

Инцидент произошел неподалеку от станции Доннерсбергербрюке. Взрыв был спровоцирован производимыми на месте строительными работами.

Выяснилось, что в действие была приведена авиабомба, сохранившаяся со времен Второй мировой войны. В результате ЧП три человека получили травмы различной степени тяжести.

Как уточняет телеканал "360", на место прибыли сотрудники правоохранительных органов и экстренные службы. Территорию оцепили, а движение поездов на опасном участке приостановили. 

Источник: CNN ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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