Пострадали три человека

Возле железнодорожного вокзала в немецком городе Мюнхен прогремел взрыв. Об этом сообщает CNN.

Инцидент произошел неподалеку от станции Доннерсбергербрюке. Взрыв был спровоцирован производимыми на месте строительными работами.

Выяснилось, что в действие была приведена авиабомба, сохранившаяся со времен Второй мировой войны. В результате ЧП три человека получили травмы различной степени тяжести.

Как уточняет телеканал "360", на место прибыли сотрудники правоохранительных органов и экстренные службы. Территорию оцепили, а движение поездов на опасном участке приостановили.