Курс рубля
- Когда валюта подешевеет: прогноз эксперта
- Аналитики дали прогноз по курсу валют на год вперед
- Курс рубля может рухнуть еще до Нового года
826 новости
Возле железнодорожного вокзала в немецком городе Мюнхен прогремел взрыв. Об этом сообщает CNN.
Инцидент произошел неподалеку от станции Доннерсбергербрюке. Взрыв был спровоцирован производимыми на месте строительными работами.
Выяснилось, что в действие была приведена авиабомба, сохранившаяся со времен Второй мировой войны. В результате ЧП три человека получили травмы различной степени тяжести.
Как уточняет телеканал "360", на место прибыли сотрудники правоохранительных органов и экстренные службы. Территорию оцепили, а движение поездов на опасном участке приостановили.
На Украине решили смотреть на действия лидера, а не на высказывания
Русофобы в Вашингтоне готовы пожертвовать безопасностью собственной страны, лишь бы навредить Москве