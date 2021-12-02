Дочь жертвы трагедии восстановила хронологию событий после взрыва

ЧП на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области стало настоящей трагедией и огромным горем для всей страны. В результате взрыва погибли десятки человек. Дочь одной из жертв чрезвычайного происшествия с помощью обнаруженных на телефоне погибшего отца записей смогла восстановить хронологию событий после взрыва.



Геннадий Белошкурский находился в шахте в момент происшествия. После взрыва многих шахтеров разбросало по сторонам, некоторые из них лишились сознания. Другие были в себе, однако также не смогли выбраться из ловушки. Среди тех, кто встретил смерть, находясь в сознании, был отец Ксении.

Женщине удалось выяснить обстоятельства гибели родителя благодаря его телефону. Геннадий оставил гаджет на поверхности, а после трагедии Ксения смогла прочитать в рабочем чате переписку его выживших коллег.

"Мой папа остался после взрыва во вменяемом состоянии, отчетливо понимал, что происходит", – рассказывает убитая горем наследница в беседе журналистами издания "Лента.ру".

Ксения сообщила, что ее отец тут же ринулся на помощь людям, которые лишились сознания. Он начал выводить горняков из эпицентра взрыва к выходу и тем самым спас им жизни.

В какой-то момент Белошкурский заметил, что от группы отстал его молодой коллега Александр Петров. Оказалось, что у парня сломался аварийный прибор для дыхания. Тогда Геннадий отдал Александру свой. Белошкурский надеялся спасти своего товарища и вместе с ним выбраться на поверхность. Однако оба горняка погибли, их тела нашли неподалеку от выхода, пишет РИА ФАН.

Напомним, ранее стало известно, что пятерым фигурантам дела о взрыве на шахте "Листвяжная" предъявили обвинения.