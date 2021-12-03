В Москве мужчина устроил стрельбу

Злоумышленника задержали

В пятницу, 3 декабря, в центре Москвы произошла стрельба. Участниками инцидента стали двое мужчин.

По некоторым данным, между мужчинами возник конфликт на дороге. В какой-то момент один из них достал оружие и выстрелил в своего оппонента.

Как сообщает РИА "Новости", злоумышленник предположительно воспользовался травматическим оружием.

Мужчину, который устроил переполох в центре столицы, задержали. В результате ЧП одному человеку потребовалась медицинская помощь, передает RT

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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