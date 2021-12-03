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В подмосковном Орехово-Зуево произошел вопиющий инцидент. Там от действий преступника пострадала 19-летняя местная жительница. Мужчина напал на девушку и потребовал отдать ему сумку вместе со всеми ценностями, которые в ней находились.
Злодей пригрозил своей жертве расправой, если она откажется. В итоге девушка решила не искушать судьбу и отдала свое имущество грабителю. В сумке находились ценные вещи, а также девять тысяч рублей. После инцидента пострадавшая написала заявление в полицию.
По горячим следам был схвачен ранее судимый 41-летний россиянин, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Кстати, буквально на днях житель Мытищ украл телефон у россиянки после просьбы "позвонить".
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