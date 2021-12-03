В Подмосковье пригрозивший насилием бандит отобрал сумку с деньгами у молодой девушки

Правоохранители уже скрутили злодея

В подмосковном Орехово-Зуево произошел вопиющий инцидент. Там от действий преступника пострадала 19-летняя местная жительница. Мужчина напал на девушку и потребовал отдать ему сумку вместе со всеми ценностями, которые в ней находились.

Злодей пригрозил своей жертве расправой, если она откажется. В итоге девушка решила не искушать судьбу и отдала свое имущество грабителю. В сумке находились ценные вещи, а также девять тысяч рублей. После инцидента пострадавшая написала заявление в полицию.

По горячим следам был схвачен ранее судимый 41-летний россиянин, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Кстати, буквально на днях житель Мытищ украл телефон у россиянки после просьбы "позвонить".

Источник: ГУ МВД по Московской области ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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