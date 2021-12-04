Скандальный инцидент произошел над Черным морем

В последнее время американские военные совсем распоясались. Их самолеты-разведчики регулярно бороздят просторы неподалеку от российских границ. Накануне, 3 декабря, произошел вопиющий инцидент – крылатый шпион из США помешал мирному пассажирскому лайнеру следовать своим курсом.



Такую информацию публикуют журналисты "Интерфакса", ссылаясь на осведомленных информаторов в воздушных диспетчерских службах.

Сообщается, что в опасную ситуацию попал Airbus, который следовал из Тель-Авива в Москву. В какой-то момент пилоты заметили американский борт, который хаотично пересекал воздушные пути гражданской авиации. Судя по всему, американцев не особо заботила безопасность пассажиров летящего из Израиля в Россию лайнера.

Крылатый шпион Соединенных Штатов Америки в какой-то момент подлетел к самолету ближе, чем на 20 метров. Учитывая габариты воздушных судов, это фактически расстояние вытянутой руки.

Для того чтобы спасти пассажирский лайнер от возможного столкновения и обезопасить его дальнейшее движение, диспетчеры попросили пилотов спуститься на 500 метров и продолжить движение по более безопасному маршруту.

При этом также отмечается, что авиационные специалисты пытались с земли связаться с летающим нарушителем всех международных норм. Однако стоящий на службе Соединенных Штатов Америки борт решил проигнорировать все запросы обеспокоенных экспертов.

К слову, недавно стало известно, что у границ нашей страны резко активизировались крылатые шпионы Североатлантического альянса.