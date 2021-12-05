Польские пограничники задержали российский сухогруз

Неприятный инцидент произошел с судном "Руслана"

Сегодня, 5 декабря, стало известно о том, что российский сухогруз "Руслана" задержали на польской территории. Происшествие случилось неподалеку от Собешевского острова.

Такой информацией с общественностью поделились представители польского морского портала.

Сообщается, что наше судно оказалось на грани того, чтобы сесть на мель неподалеку от польского острова. Именно поэтому местным пограничникам пришлось вмешаться в ситуацию и задержать сухогруз. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, польское государство относится к странам, которые плотно стоят на русофобских позициях. Недавно стало известно, что Варшава и Лондон задумали новые санкции против нашей страны.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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