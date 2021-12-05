Курс рубля
- Когда валюта подешевеет: прогноз эксперта
- Аналитики дали прогноз по курсу валют на год вперед
- Курс рубля может рухнуть еще до Нового года
Сегодня, 5 декабря, стало известно о том, что российский сухогруз "Руслана" задержали на польской территории. Происшествие случилось неподалеку от Собешевского острова.
Такой информацией с общественностью поделились представители польского морского портала.
Сообщается, что наше судно оказалось на грани того, чтобы сесть на мель неподалеку от польского острова. Именно поэтому местным пограничникам пришлось вмешаться в ситуацию и задержать сухогруз. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Напомним, польское государство относится к странам, которые плотно стоят на русофобских позициях. Недавно стало известно, что Варшава и Лондон задумали новые санкции против нашей страны.
На полуострове готовятся к приезду Лукашенко
У европейцев могут начаться большие проблемы из-за недостачи газа