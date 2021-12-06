Укравший из квартиры золото и шуруповерт злодей схвачен полицейскими Подмосковья

Бандит нанес жертве ущерб на 80 тысяч рублей

Бравые стражи порядка Московской области сумели раскрыть преступление с квартирной кражей. Недавно в подмосковной Шатуре произошел неприятный инцидент. Злоумышленник проник в чужую квартиру и выкрал оттуда золотую цепочку с крестиком. Также бандит прихватил с собой шуруповерт.

Жертва злодеяния оценила ущерб в 80 тысяч рублей. Владелец квартиры написал заявление в ближайшем полицейском участке. По горячим следам бандит был схвачен. Выяснилось, что преступление осуществил знакомый потерпевшего в то время, когда гостил в его квартире. Вору уже предъявлено обвинение, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

К слову, недавно в Московской области бандит отобрал сумку с деньгами у молодой девушки.

Источник: ГУ МВД России по Московской области ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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