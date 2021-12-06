В Подольске дети выкатились с горки под колеса автомобиля

К счастью, обошлось без жертв

Страшный инцидент произошел в подмосковном Подольске. Дети, которые вечером решили поразвлечься на местной горке, не рассчитали скорость и траекторию движения снегоката и вылетели прямо на проезжую часть.

Малышей спасло то, что из-за сложных погодных условий машина, которая могла осуществить на них наезд, двигалась очень медленно. Также водитель оказался с отличной реакцией и успел ударить по тормозам.

Перепуганные дети схватили свое средство передвижения и бегом перешли на другую сторону дороги. В интернет-пространстве активно обсуждают скандальный инцидент. Люди просят администрацию оградить дорогу, чтобы избежать возможных жертв, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Тем временем, зима решила надолго установиться в Московской области. 7 декабря там пройдут сильные метели.

Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров

Нидерланды спланировали похищение ценного свидетеля по MH17 - экс-разведчик Украины

Спецслужбы собирались вывезти командира подразделения ПВО на вертолете

Лукашенко перекрыл НАТО дорогу под Смоленск

Обновленная Конституция защитит республику от непродуманных действий властей

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей