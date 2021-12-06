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Страшный инцидент произошел в подмосковном Подольске. Дети, которые вечером решили поразвлечься на местной горке, не рассчитали скорость и траекторию движения снегоката и вылетели прямо на проезжую часть.
Малышей спасло то, что из-за сложных погодных условий машина, которая могла осуществить на них наезд, двигалась очень медленно. Также водитель оказался с отличной реакцией и успел ударить по тормозам.
Перепуганные дети схватили свое средство передвижения и бегом перешли на другую сторону дороги. В интернет-пространстве активно обсуждают скандальный инцидент. Люди просят администрацию оградить дорогу, чтобы избежать возможных жертв, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Тем временем, зима решила надолго установиться в Московской области. 7 декабря там пройдут сильные метели.
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