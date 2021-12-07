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В МФЦ на юго-востоке Москвы неизвестный мужчина открыл стрельбу. Погибло двое человек. Об этом пишет телеграм-канал "112".
Стрелка задержали правоохранители. Сообщается, что жертвами нападавшего стали сотрудница центра и посетитель. По другим данным, погибшие – сотрудница-оператор и охранник. Еще трое получили ранения. Одна из раненых при стрельбе в московском МФЦ – 10 летняя девочка, сообщает Shot.
Мужчина начал стрелять после конфликта из-за маски из травматического пистолета, который был вручую переделан под стрельбу из боевых патронов. По другой версии, при себе у него был нож, указывает АГН "Москва".
Нападавший, по данным "112", во время происшествия был в неадекватном состоянии. Ранее он был судим.
После стрельбы в МФЦ возбудили дело по статьям "Убийство двух и более лиц" и "Незаконный оборот оружия", сообщили РИА "Новости" в СК. Ему грозит пожизненное.
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но украина то не причем когда в собственно в стране такой как россия собственного <цензура> НАВАЛОМ
никто не хочет чтобы царек уже даже одного дня сидел царствуя
все хотят чтобы отменили ограничения
все хотят чтобы вернули пенсии
все хотят чтобы в тюрьму садили капиталистов а не тех кто Требует их посадить))
и много чего еще
маску заставили одеть - УБИЛ
а тут отобрали у всех полтора миллиона дохода и НИЧЕГО)))
из за маски убивают
почему же народ спит когда у него ОТОБРАЛИ выход на пенсию?
поразительный контраст идиотизма общества
Хотя счас же 90-е, ожесточенная версия. Стреляют одни, а в тюрьму сажают других - за лайки/песни/репосты и расследования дворцов.