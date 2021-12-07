Конфликт начался из-за требования надеть маску

В МФЦ на юго-востоке Москвы неизвестный мужчина открыл стрельбу. Погибло двое человек. Об этом пишет телеграм-канал "112".

Стрелка задержали правоохранители. Сообщается, что жертвами нападавшего стали сотрудница центра и посетитель. По другим данным, погибшие – сотрудница-оператор и охранник. Еще трое получили ранения. Одна из раненых при стрельбе в московском МФЦ – 10 летняя девочка, сообщает Shot.

Мужчина начал стрелять после конфликта из-за маски из травматического пистолета, который был вручую переделан под стрельбу из боевых патронов. По другой версии, при себе у него был нож, указывает АГН "Москва".

Нападавший, по данным "112", во время происшествия был в неадекватном состоянии. Ранее он был судим.

После стрельбы в МФЦ возбудили дело по статьям "Убийство двух и более лиц" и "Незаконный оборот оружия", сообщили РИА "Новости" в СК. Ему грозит пожизненное.