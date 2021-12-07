Погибли двое и пострадал ребенок: неизвестный открыл стрельбу в московском МФЦ

Погибли двое и пострадал ребенок: неизвестный открыл стрельбу в московском МФЦ
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Конфликт начался из-за требования надеть маску

В МФЦ на юго-востоке Москвы неизвестный мужчина открыл стрельбу. Погибло двое человек. Об этом пишет телеграм-канал "112".

Стрелка задержали правоохранители. Сообщается, что жертвами нападавшего стали сотрудница центра и посетитель. По другим данным, погибшие – сотрудница-оператор и охранник. Еще трое получили ранения. Одна из раненых при стрельбе в московском МФЦ – 10 летняя девочка, сообщает Shot.

Мужчина начал стрелять после конфликта из-за маски из травматического пистолета, который был вручую переделан под стрельбу из боевых патронов. По другой версии, при себе у него был нож, указывает АГН "Москва". 

Нападавший, по данным "112", во время происшествия был в неадекватном состоянии. Ранее он был судим. 

После стрельбы в МФЦ возбудили дело по статьям "Убийство двух и более лиц" и "Незаконный оборот оружия", сообщили РИА "Новости" в СК. Ему грозит пожизненное.

Источник: 112 • Требует проверки
Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость337585
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Шаман
Кстати по последней информации, стреляющий - бывший силовик, подполковник. Вот оно где преступность рождается.
шаман иншалла, уверен? а помнишь "по последней информации" о теракте в аэропорту Домодедово тоже говорили, что взрывы устроил русский павел печенкин, но потом всплыла правда, что как всегда так толерантно сказать, "дорогой гость с юга". Спорим, что и сейчас еще один мрачноза*****й
игорь
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дуркаина все
Напомни ка, сколько ваши "вытираны АТО" народу угробили? Начни с того, который на автобусной остановке зарезал отца двоих детей и избежал наказания. Начинай, трепло.
верно говоришь
но украина то не причем когда в собственно в стране такой как россия собственного <цензура> НАВАЛОМ
никто не хочет чтобы царек уже даже одного дня сидел царствуя
все хотят чтобы отменили ограничения
все хотят чтобы вернули пенсии
все хотят чтобы в тюрьму садили капиталистов а не тех кто Требует их посадить))
и много чего еще
Гы
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Да ну, из замаски, не верю. Из пистолета, и слышал, за пенсионные годы.
дуркаина все
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Шаман
Кстати по последней информации, стреляющий - бывший силовик, подполковник. Вот оно где преступность рождается.
Напомни ка, сколько ваши "вытираны АТО" народу угробили? Начни с того, который на автобусной остановке зарезал отца двоих детей и избежал наказания. Начинай, трепло.
Шаман
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Кстати по последней информации, стреляющий - бывший силовик, подполковник. Вот оно где преступность рождается.
дуркаина все
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Шаман
Как у судимого оказался травмат да еще и переделанный? Это двойное нарушение закона!
Хотя счас же 90-е, ожесточенная версия. Стреляют одни, а в тюрьму сажают других - за лайки/песни/репосты и расследования дворцов.
В вашем евросомали сажают за кокарду на шапке или георгиевскую ленточку, так что чья бы мычала, а твоя бы молчала. Развели там ГУЛАГ почище 37 года, отбросы, еще Гитлера воспевают, да если бы Гитлер увидел как укроскот, состоящий из недочеловеков, щеголяет с его символикой, он решил бы, что это глумление над его символами, прислал пару батальонов пулеметчиков и решил вопрос достаточно эффективно и ко всеобщей радости.
игорь
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tehnik74
Опять ты свою мантру завёл дбл блд.
но ведь поразительный контраст))
маску заставили одеть - УБИЛ
а тут отобрали у всех полтора миллиона дохода и НИЧЕГО)))
tehnik74
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игорь
удивительно
из за маски убивают
почему же народ спит когда у него ОТОБРАЛИ выход на пенсию?
поразительный контраст идиотизма общества
Опять ты свою мантру завёл дбл блд.
игорь
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удивительно
из за маски убивают
почему же народ спит когда у него ОТОБРАЛИ выход на пенсию?
поразительный контраст идиотизма общества
Шаман
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Как у судимого оказался травмат да еще и переделанный? Это двойное нарушение закона!
Хотя счас же 90-е, ожесточенная версия. Стреляют одни, а в тюрьму сажают других - за лайки/песни/репосты и расследования дворцов.
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