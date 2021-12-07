Ему грозит пожизненное наказание

Официальный представитель МВД России Ирина Волк подтвердила, что нападавший в московском МФЦ был задержан. Об этом сообщают "Известия".

Стрелка задержал сотрудник подразделения по вопросам миграции. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по двум статьям: "Убийство двух или более лиц" и "Незаконный оборот оружия". Ранее мужчина был судим. Ему грозит пожизненное наказание.

Напомним, инцидент в МФЦ "Рязанский" произошел сегодня, 7 декабря. По данным СМИ, между сотрудниками центра и нападавшим произошел конфликт из-за маски, после чего тот открыл стрельбу. Погибли двое человек, еще трое, в числе которых десятилетний ребенок, пострадали.