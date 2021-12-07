За девочкой следят врачи

Жизни пострадавшего во время стрельбы в московском МФЦ десятилетнего ребенка ничего не угрожает. Об этом сообщает телеграм-канал Shot после сведений о гибели девочки в больнице.

Она находится в отделении челюстно-лицевой хирургии. Состояние еще двоих пострадавших неизвестно.

Напомним, трагедия произошла сегодня, 7 декабря. Мужчина открыл стрельбу после конфликта с сотрудниками учреждения из-за маски. Двое человек погибли, четверо пострадали.