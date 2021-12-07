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Жизни пострадавшего во время стрельбы в московском МФЦ десятилетнего ребенка ничего не угрожает. Об этом сообщает телеграм-канал Shot после сведений о гибели девочки в больнице.
Она находится в отделении челюстно-лицевой хирургии. Состояние еще двоих пострадавших неизвестно.
Напомним, трагедия произошла сегодня, 7 декабря. Мужчина открыл стрельбу после конфликта с сотрудниками учреждения из-за маски. Двое человек погибли, четверо пострадали.
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