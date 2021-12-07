Открывший стрельбу в МФЦ был в невменяемом состоянии - источник

Открывший стрельбу в МФЦ был в невменяемом состоянии - источник
Фото: АГН «Москва» / Мобильный репортер
Задержанного отправят на психиатрическую экспертизу

Мужчина, открывший стрельбу в московском МФЦ, был невменяем. Об этом журналистам рассказал источник в правоохранительных органах. 

По его словам, мужчина начал стрелять, несмотря на то, что ни с кем у него конфликта не было. В результате погибли двое, еще четверо пострадали. На место приехали правоохранители, которые задержали мужчину. 

Нападавший стрелял из незарегистрированного пистолета. Сначала он убил одного из сотрудников ГБУ "Жилищник", а затем охранника. После на его пути встал мужчина с ребенком – он выстрелил и по ним. 

После обыска у злоумышленника нашли сумку с проводами, ее проверили на наличие взрывчатых веществ. 

Источник рассказал, что во время допроса подозреваемый говорил про пандемию и "мировой заговор". 

"Задержанному проведут комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, которая покажет, был ли он вменяем на момент преступления и отвечал ли за свои действия", – сказал источник. 

Соседи также отзываются о нападавшем как о неадекватном человеке. 

Роман ИГНАТОВ

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