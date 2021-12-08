Российский вертолет с высокопоставленным военным чиновником Индии разбился - СМИ

Российский вертолет с высокопоставленным военным чиновником Индии разбился - СМИ
Фото: Jaroslav Ozana / CTK / www.globallookpress.com
Его судьба до сих пор неизвестна

Вертолет Ми-17В-5, принадлежащий ВВС Индии, потерпел крушение во время передвижения из военной базы в Сере в город Веллингтон. На борту был глава Штаба обороны страны Бипин Рават. Об этом сообщает India Today.

Всего в вертолете находилось 14 человек, из которых 13 погибли – это четыре высокопоставленных военных и члены семьи Равата. О судьбе главы Штаба обороны Индии на данный момент ничего неизвестно.

Очевидцы рассказали изданию, что слышали громкий звук и видели, как из вертолета выпадали тела. Пока предварительной версией трагедии считают погодные условия.

В обязанности Равата на должности главы Штаба обороны страны входили координация всех подразделений армии – от воздушных до морских войск, а также решение вопросов по закупке оборонных технологий и оружия вместе с правительством.

Напомним, ранее Россия и Индия заключили крупный военный контракт. Это расширение лицензии на производство истребителей Су-30МКИ, а также договор с концерном "Калашников" на поставки 600 тысяч автоматов. 

Источник: India Today ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

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