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В одном из автобусов в подмосковном Клину водитель довел до слез школьниц из-за того, что у них не сработали проездные. Об этом инциденте сообщила в соцсети местная жительница, ставшая свидетелем неприятном сцены.
Девушка утверждает, что водитель пытался выгнать из салона трех девочек, примерный возраст которых 12, семь и пять лет.
"При поднесении карт к терминалу у них никак не проходила оплата, хотя на телефоне они показывали водителю, что деньги есть. Он категорически настаивал, чтобы дети выходили из автобуса, девчонки от испуга даже заплакали", – приводит слова очевидицы происшествия интернет-издание "Подмосковье сегодня".
По ее словам, в ситуацию вмешалась молодая пассажирка, которая сама заплатила за подростков. По поводу данного поступка водителя направлена жалоба в Мострансавто, добавила девушка.
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