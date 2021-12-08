В Клину водитель автобуса довел до слез детей из-за несработанных проездных

За трех девочек заступилась случайная пассажирка

В одном из автобусов в подмосковном Клину водитель довел до слез школьниц из-за того, что у них не сработали проездные. Об этом инциденте сообщила в соцсети местная жительница, ставшая свидетелем неприятном сцены.

Девушка утверждает, что водитель пытался выгнать из салона трех девочек, примерный возраст которых 12, семь и пять лет.

"При поднесении карт к терминалу у них никак не проходила оплата, хотя на телефоне они показывали водителю, что деньги есть. Он категорически настаивал, чтобы дети выходили из автобуса, девчонки от испуга даже заплакали", – приводит слова очевидицы происшествия интернет-издание "Подмосковье сегодня".

По ее словам, в ситуацию вмешалась молодая пассажирка, которая сама заплатила за подростков. По поводу данного поступка водителя направлена жалоба в Мострансавто, добавила девушка.

Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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ФИО водителя, национальность и где раньше служил - в студию.
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