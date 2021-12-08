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В подмосковном Долгопрудном спасли рыбака, провалившегося под лед в 50 метрах от берега. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ МО "Мособлпожспас".
По информации ведомства, свидетели происшествия сразу позвонили в единую службу спасения "Система-112".
Один из спасателей в гидрокостюме подполз к пожилому рыбаку, а затем сотрудники дежурной смены вытащили их обоих со льда в безопасное место, рассказал замначальника 317-й пожарно-спасательной части Сергей Трушин.
Пострадавшего с признаками сильного переохлаждения передали врачам скорой помощи, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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