В Долгопрудном спасли упавшего под лед рыбака

Пожилого мужчину забрала скорая помощь с признаками переохлаждения

В подмосковном Долгопрудном спасли рыбака, провалившегося под лед в 50 метрах от берега. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ МО "Мособлпожспас".

По информации ведомства, свидетели происшествия сразу позвонили в единую службу спасения "Система-112".

Один из спасателей в гидрокостюме подполз к пожилому рыбаку, а затем сотрудники дежурной смены вытащили их обоих со льда в безопасное место, рассказал замначальника 317-й пожарно-спасательной части Сергей Трушин.

Пострадавшего с признаками сильного переохлаждения передали врачам скорой помощи, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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