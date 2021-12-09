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Под Калининградом загорелся замок Вальдау, который относится к старинным памятникам культурного наследия регионального значения. Об этом сообщили в главке регионального МЧС.
Согласно приведенным данным, одно из зданий комплекса XIII века охвачено огнем. На месте работают несколько пожарных расчетов, передает телеканал "360".
Как отмечает источник, еще в 2007 году правительство Калининградской области признало замок объектом культурного наследия. Здание было признано аварийным по причине угрозы обрушения крыши.
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