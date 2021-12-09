В полиции Москвы проверяют сообщения о драке в переходе метро

В полиции Москвы проверяют сообщения о драке в переходе метро
Фото: Alexander Rekun / Global Look Press / www.globallookpress.com
По некоторым данным, около станции "Комсомольская" произошла потасовка с участием мигрантов

Полиция Москвы изучает информацию о драке в подземном переходе метро около Комсомольской площади. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

"ГУМВД России по Москве проводит проверку по видеоматериалам, опубликованным в социальных сетях, на которых неизвестные граждане наносят телесные повреждения мужчине в подземном переходе",

– передает РИА "Новости".

Ранее в интернете распространились видеокадры, на которых несколько мужчин избивают ногами человека. 

Как пишет телеграм-канал Mash, в переходе между Ленинградским и Казанским вокзалами произошел конфликт между гражданином Белоруссии и мигрантами. Проходящий мимо мужчина пытался разнять драчунов, но его тоже избили. По другими данным, военнослужащий хотел заступиться за молодую пару, к которой пристали мигранты, но в итоге сам пострадал.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

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