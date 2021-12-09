Пушистик намертво примерз к речке

Необычное происшествие случилось в Московской области. Спасателям Балашихи пришлось вызволять из ледяного плена кота. Животное примерзло лапой ко льду, который образовался на поверхности речки Пехорка.



На страдания пушистика обратили внимание сердобольные граждане. Прохожие заметили пронзительно мяукающего котика в 3 ночи и вызвали спасателей.

В итоге бравый представитель МЧС облачился в гидрокостюм и вплавь добрался до страдальца. Некоторое время спасателю пришлось уговаривать перепуганного кота, который не хотел подпускать к себе человека.

Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", в итоге все закончилось благополучно, и спасенный кот умчался по своим делам.

К слову, недавно в Долгопрудном спасли упавшего под лед рыбака.