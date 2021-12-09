Курс рубля
- Когда валюта подешевеет: прогноз эксперта
- Аналитики дали прогноз по курсу валют на год вперед
- Курс рубля может рухнуть еще до Нового года
Необычное происшествие случилось в Московской области. Спасателям Балашихи пришлось вызволять из ледяного плена кота. Животное примерзло лапой ко льду, который образовался на поверхности речки Пехорка.
На страдания пушистика обратили внимание сердобольные граждане. Прохожие заметили пронзительно мяукающего котика в 3 ночи и вызвали спасателей.
В итоге бравый представитель МЧС облачился в гидрокостюм и вплавь добрался до страдальца. Некоторое время спасателю пришлось уговаривать перепуганного кота, который не хотел подпускать к себе человека.
Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", в итоге все закончилось благополучно, и спасенный кот умчался по своим делам.
К слову, недавно в Долгопрудном спасли упавшего под лед рыбака.
Юридических подтверждений о готовности считать полуостров российским со стороны Минска не последовало
Граничающие с Россией члены НАТО опасаются дальнейшего исхода, утверждает источник